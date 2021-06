Sportello universitario, avviso per l’attribuzione dei benefici sul diritto allo studio 

L’ERSU dell’Università di Palermo (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) ha emanato, per il corrente Anno Accademico 2021/2022, il bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, posti letto, servizio di ristorazione e altri benefici e servizi per gli studenti universitari, accademie di belle arti e conservatori di musica della Sicilia occidentale.

È quanto informa un avviso diramato agli studenti universitari a firma dell’assessore all’Istruzione Gisella Mondino e del dirigente del III settore del Comune di Sciacca Venerando Rapisardi.

Le richieste di partecipazione al concorso dovranno essere formulate, esclusivamente, accedendo al portale dei servizi online dell’Ente con le credenziali SPID, entro le ore 14,00 del 31 luglio 2021.

Al concorso – viene specificato – possono partecipare gli studenti universitari che si scriveranno al primo anno accademico o che sono già iscritti alle seguenti istituzioni afferenti l’ERSU Palermo: Università degli Studi di Palermo, LUMSA di Palermo, Accademia di Belle Arti di Palermo, Accademia di Belle Arti “Kandinskij” di Trapani, Accademia di Belle Arti e del Restauro “Abadir” di San Martino delle Scale, Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, Conservatorio di Musica “Scarlatti” di Palermo, Conservatorio di Musica “Scontrino” di Trapani, Istituto Musicale “Toscanini” di Ribera.

Per poter partecipare occorrono i seguenti requisiti economici:

Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 21.500,00 euro;

Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE ) non superiore € 51.361,58 euro.

Si raccomanda di essere già in possesso, all’atto della domanda, dell’Attestazione ISEE in corso di validità con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e dello SPID (Sistema Pubblico dell'identità Digitale).

Il bando di concorso è consultabile sul sito internet dell'ERSU e disponibile in formato cartaceo presso la Segreteria Universitaria di Sciacca.

Si ricorda, infine, che i termini per l’iscrizione alla prima Sessione dei test TOL scadono il 5 luglio 2021.

Per ulteriori informazioni gli studenti potranno rivolgersi direttamente allo Sportello Universitario del Comune di Sciacca, sito nella Piazzetta Lazzarini (ex Istituto Sant’Anna), nelle giornate di Martedì, Giovedì e Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

Per le altre giornate la Segreteria continuerà a svolgere il servizio a distanza finora adottato e, pertanto, gli studenti possono ricevere assistenza inviando una email a unisciacca@unipa.it oppure contattando o mandando un WhatsApp al numero 3278204360 o telefonando al centralino del Comune di Sciacca (092520111), che provvederà a mettere in contatto gli studenti che ne fanno richiesta con l’operatore della Segreteria.