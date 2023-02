“Via Giovanni XXIII come una cloaca a cielo aperto”: la denuncia del movimento “Mani libere”

“Facciamo parlare le foto, ma a memoria dei cittadini mai Agrigento aveva toccato standard di pulizia e decoro urbano così bassi”. E’ questo il contenuto di una denuncia del movimento “Mani libere” che si è concentrato su via Giovanni XXIII, dove sorge il vecchio ospedale: la strada che sovrasta il Viale della Vittoria.

Ma il movimento coordinato da Manlio Ottaviano fa riferimento a tutta la città in generale che definisce “Una cloaca a cielo aperto”. E aggiunge: “Non servono le feste per distrarre le masse, serve con immediatezza prendere coscienza che non si è capaci e togliere il disturbo”.