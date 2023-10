Spintoni, urla e minacce: quando la movida innesca occasioni di tafferugli

Spintoni, urla e minacce. L'innesco della rissa, e anche maxi, c'è stato. Erano le 23,30 circa di ieri, serata di movida.

Il tafferuglio, in via Acrone, non si è però per fortuna materializzato. E all'arrivo delle pattuglie dei carabinieri, gli esagitati si erano già dispersi nel nulla. Tanti, anzi tantissimi, però i giovani che - dando vita ad un corri corri in piazza Stazione - sono accorsi per dare un'occhiata a quello che stava accadendo, se c'era o meno una scazzottata, se c'erano o meno coetanei di loro conoscenza. Quasi come se non vi fosse da perdere uno spettacolo. Chissà - questo non è dato saperlo - se qualcuno s'è premurato o meno di lanciare l'Sos e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, prima che qualcuno si facesse seriamente male.

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, come sempre avviene in questo genere di casi, dopo aver controllato tutta la zona, hanno verificato se al pronto soccorso vi si fosse recato qualcuno. L'esito del controllo è stato negativo, nessuno - ed almeno questo è certo - si è fatto male.