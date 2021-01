Convenzione tra Comune di Ribera e AgiD per l’utilizzo delle piattaforme abilitanti digitali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si comunica che, in data 22/01/2021, il Comune di Ribera ha sottoscritto la convenzione con AgiD per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti SPID, CIE, pagoPA e dell'App IO,aderendo così all'avviso pubblico per l'assegnazione di fondi ai Comuni italiani. Per concretizzare questa opportunità e ottenere i contributi economici previsti, è indispensabile dare un ulteriore impulso all'innovazione in atto, velocizzando la digitalizzazione deiprocessi e lo sviluppo delle relative componenti software necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme. Saranno pertanto implementati i servizi di pagoPA, i servizi al cittadino quali portale SUAP e SUE ed il portale dei servizi demografici di imminente attivazione. Tra i servizi più attesi, la possibilità di richiedere direttamente da casa certificazioni anagrafiche attraverso un’applicazione per smartphone o tramite PC, dove la propria identità verrà appunto verificata attraverso lapiattaforma SPID, evitando così lunghe code e attese presso gli uffici preposti.