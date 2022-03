Spianate le dune di San Leone, il sindaco fa sopralluogo: "Amareggiato e stupito"

"Indignato, stupito, amareggiato. E’ questo il mio stato d’animo. A San leone, lungo il viale delle Dune, hanno abbattuto diversi alberi a ridosso della spiaggia e spianato centinaia di metri quadrati di arenile".

A dichiararlo è il sindaco Franco Micciché che nella tarda mattinata di oggi ha tenuto un sopralluogo nell'area interessata da lavori realizzati però non si capisce bene da chi. A denunciare tutto già ieri sera era stata l'associazione Mareamico.

"Ho telefonato alla dottoressa Olimpia Campo, responsabile del Demanio Marittimo per le province di Agrigento e Caltanissetta per saperne di più - continua Micciché - per sapere se fossero stati lavori autorizzati dai suoi uffici. Non ne sapeva nulla, mi ha detto che adotterà i provvedimenti conseguenziali".

Considerazioni che tuttavia stimolano alcune domande da parte dei cittadini, che giustamente si chiedono come sia stato possibile che qualcuno, munito di trattori e mezzi pesanti sia stato in grado di "piallare" un'intera porzione di spiaggia