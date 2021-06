"Il mezzo pulisci spiaggia è stato bloccato", MareAmico: "Salvato sito privilegiato dalle tartarughe"

Secondo gli ambientalisti l'arenile vicino l'Enel è un luogo privilegiato dalle Caretta Caretta per deporre le uova

Mareamico ringrazia la Capitaneria di Porto Empedocle per aver bloccato il pulisci spiaggia, un mezzo - secondo l'associazione ambientalista - non era idoneo ad effettuare questo tipo di intervento in riferimento alla tipologia di arenile interessato, ovvero la spiaggetta dell'ENEL a Porto Empedocle, di pertinenza dell'autorità portuale.



"Questa spiaggia - si legge in una nota di Mareamico - è importantissima, poichè è spesso scelta dalle tartarughe caretta caretta per deporre le proprie uova. Una zona privilegiata, per la riproduzione delle tartarughe, grazie alla presenza di altissime dune".