Bovo Marina, artisti in strada rifanno il look del viale che conduce in spiaggia

Il viale che conduce a Bovo Marina, la spiaggia di Montallegro, è adesso più bello da vedere grazie ad alcuni artisti locali che si sono adoperati per dipingere il muretto con alcune opere grafiche.

“Abbiamo voluto dare un tocco di arte e di eleganza al vialetto dopo l’istituzione dell’isola pedonale - ha detto il sindaco Giovanni Cirillo - e stiamo valorizzando al massimo questa zona. Non solo per un motivo estetico ma anche per aumentare la sicurezza. C’è infatti un parcheggio apposito per chi vuole lasciare il proprio mezzo e godersi il mare percorrendo a piedi questa strada che conduce direttamente in spiaggia. Durante la passeggiata verso l’arenile i visitatori potranno anche ammirare le opere grafiche di questi artisti che si sono impegnati in questa bella iniziativa”.

Il muretto è diviso in varie sezioni con quadri di fantasia che hanno come tema principale, naturalmente, il mare.