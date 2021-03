Il team "Spiagge pulite" a Porto Empedocle, il sindaco: "La costa deve essere un'attrattiva turistica"

Il team "Spiagge pulite" è stato - per la prima volta - a Porto Empedocle. Accanto ai volontari, per raccogliere i rifiuti sull'arenile, anche il sindaco Ida Carmina, il vice sindaco, l'assessore all'Ecologia e i ragazzi del Movimento Cinque Stelle. Una autentica passeggiata ecologica per ridare dignitià, e valorizzare, la costa agrigentina.

"La costa agrigentina va valorizzata tutta, dobbiamo preservarla per la salute di tutti e perché possa essere un'attrattiva turistica - ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, - . Vogliamo che questa sia la prima di tante giornate che coinvolgeranno tutti i cittadini perché sono beni di tutti e tutti dobbiamo preservare l'ambiente".