Polemica sulla pulizia delle spiagge, Mareamico: "Arato come un campo di patate"

"A Porto Empedocle, in località Marinella, invece di pulire la spiaggia l'hanno arata come se fosse un campo di patate". A denunciarlo, con una nota stampa, è l'associazione ambientalista Mareamico, che già in passato aveva indicato identici episodi avvenuti lungo la costa agrigentina.

"Hanno spianato tutto - dice - eliminando pure i grossi cespugli di giglio bianco e tutta la vegetazione che, con grande difficoltà, si era sviluppata. E' auspicabile che il sindaco di Porto Empedocle - concludono dall'associazione - ponga fine a questo scempio ambientale ed eviti di proseguire questa attività, soprattutto nella preziosa spiaggia dell'ENEL, dove ci sono altissime dune storiche, che aspettano con ansia che le tartarughe caretta caretta vengano a deporre le uova"