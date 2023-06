Spiagge già piene ma senza bagnini, Codacons: "Come sempre manca la programmazione"

Le spiagge sono già colme da settimane di bagnanti, sia quelle libere che quelle private. Nelle prime, però, non c'è ancora traccia dei servizi di vigilanza e salvataggio. Un fatto che avviene in modo sistematico nel capoluogo (e non solo), che mette a gara il servizio solo ad estate inoltrata. A denunciarlo ancora una volta è il Codacons.

“Abbiamo più volte negli anni, chiesto all’Amministrazione incontri per programmare in tempo il tutto - dice il responsabile del dipartimento trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa - e tornaimo a lanciare ancora una volta un appello al sindaco: noi siamo pronti a collaborare. In altri comuni si provvede alla pulizia straordinaria delle spiagge, ad organizzare la stagione, Agrigento, purtroppo continua a mostrare scarsa propensione alla organizzazione, e solita rincorsa alle responsabilità di altri, noi ci mettiamo la faccia, adesso la palla passa a voi".