Spiagge gremite ma pieni di rifiuti, le associazioni scrivono al sindaco: "Servono soluzioni a lungo termine"

Spiagge ancora gremite in questo caldo autunno ad Agrigento, ma arenili invasi dai rifiuti. A denunciarlo, con una nota inviata al sindaco e alla stampa, sono numerose associazioni che si occupano di ambiente, e non solo, in città: Team Spiagge Pulite, MeRiS - Mediterraneo Ricerca e Sviluppo, WWF Sicilia area mediterranea, Legambiente, Plasticfree, Scuola San Leone Surf Tribe, Mariterra e Paradise SUP.

"È assurdo che il servizio di pulizia e manutenzione spiagge sia attivo solo dal 15 giugno al 15 settembre, sebbene le nostre splendide spiagge sono frequentate da cittadini e turisti durante tutto l'anno - dicono in una nota -. Non riusciamo a credere che i cestini porta rifiuti vengano montati solo durante questi tre mesi e puntualmente smontati al termine del periodo estivo. Già da due settimane non vi sono più cestini in spiaggia, nonostante centinaia e centinaia di persone continuino ad usufruire delle nostre coste. La domanda più ovvia è: I bagnanti dove butteranno i loro rifiuti? La mancanza di soluzioni adeguate accelera puntualmente l’incresciosa formazione di piccole discariche sulle spiagge di tutto viale dune, con evidenti e gravi conseguenze igieniche, nonché per l'ambiente, la sua biodiversità e la salute umana".

Per questo le associazioni invitano a trovare una "soluzione a lungo termine", cioè una modifica al contratto in essere (che scadrà a breve) per "garantire la presenza di cestini e servizio di pulizia sulle spiagge di San Leone per tutto l'anno, così come in ogni altra città costiera del nostro Paese".