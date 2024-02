"Poliambulatorio di Palma di Montechiaro carente", la denuncia della Spi Cgil

"Arretramento" dei servizi prestati dall'ambulatorio Asp di Palma di Montechiaro. A denunciarlo è la lega Spi-Cgil della Città del Gattopardo, insieme alla segreteria provinciale.

"Da mesi i cittadini palmesi ci segnalano il malfunzionamento di questo importante presidio medico- sociale

che ormai non riesce più a svolgere la propria mission istituzionale - si legge -. Si evidenziano carenze di medici e personale infermieristico, contrazione dei servizi di medicina territoriale e specialistica; lunghe liste di attesa per visite e ricoveri che si manifestano in tutto il territorio italiano e sono ancora più gravi in Sicilia, ma le carenze ed i disservizi nel poliambulatorio distrettuale di questa città attestano il collasso pressoché definitivo del Punto territoriale di accesso dedicato a 25 mila abitanti".

Secondo la Spi Cgil, nel poliambulatorio di Palma dieci anni fa aveva a disposizione un organico di 50 unità, che si è oggi più che dimezzato.

"Di fronte a questa drammatica situazione che penalizza i cittadini tutti e in particolare gli anziani - continua la Spi Cgil - abbiamo aperto una vertenza sanità volta a incalzare le istituzioni competenti Asp e Distretto socio sanitario 5 ad intervenire immediatamente per affrontare e risolvere la questione. A tal proposito chiediamo al sindaco, che è informato, di essere parte attiva accanto ai cittadini per la risoluzione del problema Poliambulatorio che rimane l’unico presidio sanitario di prossimità".

Primo appuntamento di queste iniziative è previsto per il 16 febbraio alle 16.30 nella sala consiliare del comune di Palma di Montechiaro, dove si svolgerà un’assemblea pubblica aperta.