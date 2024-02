Spezzati i rami di 5 alberi di ulivo di un avvocato: aperta un'inchiesta

Non abbattuti, ma coi rami spezzati. Cinque alberi di ulivo di un avvocato 55enne di Sciacca sono stati danneggiati ad opera di ignoti. E il legale, un donna, ha formalizzato denuncia ai poliziotti del commissariato cittadino, agli stessi agenti che ha chiamato e fatto intervenire, per il sopralluogo, nel suo uliveto, in aperta campagna.

I poliziotti raccolta la denuncia, hanno avviato le indagini. Appare scontato che l'avvocato verrà risentita per stabilire se abbia avuto o meno dei problemi. L'episodio - l'ennesimo che si verifica nel comprensorio Saccense - è coperto dal massimo riservo investigativo . A coordinare l'inchiesta, subito aperta, è naturalmente la Procura della Repubblica.