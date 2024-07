Capitale italiana della cultura 2025, contestazione durante lo spettacolo di Frassica: "Vogliamo l'acqua"

Fischi e urla per rivendicare il diritto di avere l'acqua. "Fuori programma" da parte del pubblico durante l'intervento del parlamentare agrigentino di Noi Moderati (ma di fatto organico a Fratelli d'Italia) Calogero Pisano.

Il parlamentare agrigentino è stato raggiunto dalle prime proteste mentre parlava di Capitale della cultura dal palco allestito in piazza stazione: "Vogliamo un applauso perché noi siamo agrigentini - dice -, abbiamo lavorato tanto. In 150 anni non c'era mai stata Agrigento Capitale della cultura, vorrei vedere questi che fischiano che cosa sarebbero in grado di fare. Io ci metto la faccia e non mi preoccupo di chi critica perché, purtroppo la critica fa parte della democrazia, però noi veniamo da una settimana di lavoro, con il sindaco e con il ministro Sangiuliano e il prossimo anno faremo delle grandi manifestazioni quindi fischiate più che potete perché per noi è un stimolo per lavorare sempre di più".

La contestazione è stata immortalata con gli smartphone da diversi spettatori e le immagini stanno facendo il giro del web.

