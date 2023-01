Capodanno 2023, Achille Lauro riempie ed incanta piazza Stazione: ecco le immagini

Circa diecimila persone hanno scelto la città dei Templi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno: non si sono registrati incidenti, né disordini

“Buonasera signori. Ma quanti siamo...”: questo è stato il saluto di Achille Lauro alla piazza Marconi gremita di gente. Il concertone di Capodanno non ha deluso le aspettative, circa diecimila persone hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno cantando e ballando i brani dell'artista lombardo. Imponente il servizio d'ordine che ha permesso lo svolgimento regolare del ritorno dei festeggiamenti in piazza dopo lo stop pandemico, così come efficaci si sono dimostrate le attività di soccorso sanitario con diversi interventi per malori effettuati dal personale della Croce rossa.

Da segnalare qualche disappunto in materia di regolamentazione dei flussi, ma per il resto tutto è andato decisamente bene. Achille Lauro è stato anticipato sul palco da Lello Analfino e i Tinturia che hanno intrattenuto e fatto divertire il pubblico di casa.