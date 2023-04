“Stadio Esseneto in condizioni pessime, ma ci costa 240 mila euro all’anno”: il Codacons vuole vederci chiaro

“Il sindaco Francesco Miccichè ha dichiarato alla stampa che il Comune di Agrigento spende circa 20 mila euro al mese per la gestione dello stadio Esseneto, facendo riferimento anche al fatto che non è stata calcolata la spesa che riguarda la bolletta del gas e facendo presente che, solo di energia elettrica, si spendono 1.660 euro al mese. A conti fatti, quindi, l’impianto sportivo principale della città, dove gioca l’Akragas neo-promossa in serie D, pesa sulle casse comunali nella misura di circa 240 mila euro annui: una spesa che ci pare folle per una struttura sportiva in totale abbandono”.

Lo sostiene il Codacons che, con il responsabile regionale Giuseppe Di Rosa, ha ufficialmente chiesto l’accesso agli atti del Comune per verificare il dettaglio delle spese sostenute per il “mantenimento” dello stadio Esseneto.

“Ci è sembrato opportuno chiedere chiarezza - dice Di Rosa - e pertanto abbiamo chiesto per gli anni 2021, 2022 e 2023 il rilascio dei seguenti documenti: copia o rendiconto delle spese affrontate per le utenze di gas, luce e acqua; il rendiconto delle spese affrontate per la gestione del manto erboso e il rendiconto delle eventuali spese affrontate per lavori ordinari o straordinari sulla struttura. Rimaniamo in attesa di riscontro”.