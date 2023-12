Spese folli al Cupa dell'ex presidente Mifsud: tutti assolti i funzionari

Spese "folli" dell'ex presidente del Cupa di Agrigento Joseph Mifsud, tutti assolti in appello i vertici del Consorzio universitario e del Libero consorzio di Agrigento.

In primo grado i giudici avevano riconosciuto a Mifsud per oltre 49.892 euro e all'ex segretario generale Giuseppe Vella fino alla concorrenza della somma di 43.227 euro, con il maltese che era però irreperibile da anni. Tutte prescritte, invece, le accuse nei confronti di Olga Matraxia (già segretario generale del Cupa) e per i dipendenti Giancarlo Giuliana, Gregorio Siracusa, Andrea Occhipinti, Leda Amato e Maria Cipolla.

Adesso, in secondo grado, dopo il ricorso della Procura, i giudici contabili hanno chiuso la partita annullando la sentenza di primo grado e confermando l'archiviazione nei confronti degli altri imputati.

Secondo l'accusa, al Cupa, negli anni di gestione di Mifsud, decine di migliaia di euro finirono in "fumo" per taxi per destinazioni "ignote e non giustificate", cene in ristoranti con "ignoti o con soggetti annotati a mano e non giustificati", biglietti aerei "non collegati con la Sicilia", spese in "bar, souvenir e giocattoli", soggiorni in hotel "non giustificati" e "spese del tutto prive di pezze giustificative", con soldi pubblici utilizzati persino per comprare caramelle e cioccolatini.

Adesso però i giudici hanno accolto il ricorso presentato da Vella, difeso dagli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino, e di Olga Matraxia, difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, che, tra le altre cose, ha evidenziato come la Procura regionale avesse già archiviato nel 2012 una identica vicenda a carico di Mifusd, escludendo qualunque irregolarità.

I difensori di Matraxia hanno dunque contestato la violazione dell’art. 70 del codice di giustizia contabile, che prevede che la Procura, con decreto motivato, possa riaprire l’istruttoria soltanto laddove emergano successivamente elementi nuovi oppure preesistenti ma occultati. Fatti nuovi che, al momento, non esistono.

Gli atti della Procura sono stati quindi dichiarati nulli.