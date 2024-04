Specchietti retrovisori in frantumi, casalinga vittima del danneggiamento

Specchietti retrovisori mandati in frantumi. Non un raid vandalico, ma un danneggiamento mirato quello che è stato messo a segno a Fontanelle. Vittima del danneggiamento una agrigentina cinquantatreenne che, al momento di riprendere la sua utilitaria, una Fiat Panda, regolarmente posteggiata sotto casa, ha avuto la sgradita sorpresa. La casalinga, su tutte le furie, non ha potuto far altro che comporre il numero unico d'emergenza e sul posto sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della questura.

Gli agenti hanno constatato il danneggiamento e poi, in ufficio, raccolto la denuncia a carico di ignoti. È stata, inevitabilmente, sentita la cinquantatreenne per comprendere se di recente abbia o meno avuto problemi o diatribe con qualcuno. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma gli investigatori sembrano essere certi che la vettura non sia stata scelta a caso e che non si sia trattato di un raid vandalico. Le altre vetture che erano posteggiate accanto sono state, del resto, lasciate intatte.