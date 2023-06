Netturbini in sciopero abusivo da 4 giorni a Favara: la Digos ne denuncia 41

Quarantuno netturbini in servizio nel cantiere di raccolta rifiuti differenziati di Favara sono stati denunciati, alla Procura di Agrigento, per interruzione di pubblico servizio. Una ventina sono al momento davanti la Questura per l'elezione di domicilio. Gli altri faranno lo stesso lunedì. A procedere, su ordine del questore Emanuele Ricifari, sono i poliziotti della Digos con a capo il vice questore aggiunto Sergio Carrubba.

Gli operatori ecologici è da mercoledì che sono in astensione arbitraria: rivendicano il pagamento di stipendi arretrati che, l'attuale amministrazione comunale, attribuisce a spettanze maturate nelle passate sindacature. Con temperature che superano i 35 gradi, Favara rischia di sprofondare in un'emergenza igienico sanitaria. Il sindaco, Antonio Palumbo, aveva già reso noto di non essere stato informato ufficialmente dello sciopero.

I sindacati ieri, dopo una faticosa mediazione del prefetto Filippo Romano, avevano firmato con loro un accordo in Prefettura. Stamani, gli operatori ecologici - obbligati a farlo - non hanno ripreso il servizio essenziale. E si è configurata l'ipotesi di reato: interruzione di pubblico servizio appunto.

La Digos della Questura di Agrigento - su indicazione dello stesso questore Ricifari - sta, adesso, concretamente, "ricordando" ai 41 operatori ecologici in servizio a Favara che non è così che funzionano le mobilitazioni e gli eventuali, legittimi, scioperi per reclamare quanto spetta.

Stando a quanto è emerso durante l'opera di mediazione in Prefettura, non ci sono problemi di pagamenti. Ci sono dei ritardi, quelli che il sindaco di Favara ha ereditato e piano piano sta cercando di assorbire.