Città invasa da insetti, erbacce e rifiuti: 120mila euro per la pulizia straordinaria

Centoventimila euro per ripristinare le condizioni di sicurezza igieniche della città. A distanza di tre mesi da quando l'Asp di Agrigento, attraverso una lettera durissima chiese all'Amministrazione comunale interventi rapidi di pulizia del territorio per evitare il rischio di contagi e pericoli per la cittadinanza, l'Ente ha adesso provveduto ad affidare con un importo di circa 120mila euro (somme prelevate dal fondo di riserva del Comune) un'attività di vera e propria "bonifica" del territorio.

Attività che il sindaco aveva sollecitato - dopo l'intervento dell'Asp - "a tutela e salvaguardia della salute pubblica, onde evitare l'insorgenza di spiacevoli inconvenienti igienico-sanitari, spesso con risvolti di carattere penale".

Il primo cittadino, in particolare, aveva richiesto un "intervento massivo ed urgente mirato alla pulizia delle aiuole e degli spazi verdi comunali, incluso eventuali potature, alla disinfestazione ad ampio spettro e derattizzazione".

Attività adesso affidate e che quindi dovrebbero partire tra relativamente poco tempo, andando a ripristinare, si spera, la situazione igienica in città (almeno sotto il fronte della disinfestazione) e andando a ripristinare anche un aspetto "ordinato" del verde pubblico. Nulla, in questo bando, riguarda tuttavia le discariche o le attività di spazzamento che rappresentano però una delle maggiori difficoltà dal punto di vista del decoro urbano.

Un intervento che, è facile da prevedere, provocherà polemiche: già quando vennero effettuate le operazioni di utilizzo del fondo di riserva, infatti, il Codacons aveva ritenuto uno "sperpero di denaro pubblico" la decisione di stanziare risorse extra per queste attività.