Spazzamento settimanale delle strade, pulizia di San Leone e del Viale? E' tutto extra: servono 241mila euro

Formalmente, ma anche sostanzialmente, non c'è stato alcun aumento di quanto dovrà essere pagato dai cittadini.

L'avvio tuttavia di operazioni di pulizia più frequenti in varie zone della città, hanno però avuto un costo che si ripercuote quantomeno in termini di mancato risparmio per 244.500 euro che sarebbero dovuti derivare dalla mancata realizzazione di alcuni servizi.

Nei giorni scorsi, in una delibera di giunta caricata sull'albo pretorio solo con un numero sequenziale e nessun oggetto, l'amministrazione comunale ha approvato la perizia di variante del servizio dei rifiuti, quindi una verifica sostanzialmente a "saldo zero" che è giunta dopo un percorso avviato nei mesi scorsi, quando l'ente ha chiesto "l’introduzione di alcuni servizi aggiuntivi, quali spazzamento e pulizia nelle vie, nelle piazze e nelle zone balneari della Citta?, con frequenza settimanale anziche? quindicinale e con turni anche pomeridiani, in modo da potenziare il servizio nel periodo estivo e mantenere il decoro nel territorio cittadino". A questo si è aggiunta un'attività extra di pulizia dei marciapiedi del viale della Vittoria, periodicamente invasi dalle bacche dei ficus e l'intervento aggiuntivo di spazzamento e pulizia dalle 6.30 alle 10.30 delle zone della movida (via Atenea, piazza San Calogero, Porta di Ponte, via Pirandello sino ad arrivare in piazza Municipio) nelle giornate domenicali e festive.

Interventi straordinari, da pagare come e soprattutto con quale personale? Le risorse sono state individuate tra quelle risparmiate e che saranno recuperate dalla mancata realizzazione del Ccr di Fontanelle per gli anni che vanno dal 2021 al 2023. Sulla provenienza degli operatori non è chiaro: lavoreranno con gli uomini già in servizio?