Dopo gli spari ritrovate le cartucce, il sindaco: "Nessuna apertura di caccia in anticipo"

Non ci sono dubbi. Il rinvenimento più cartucce esplose nei pressi del centro abitato ha confermato che quelli spari sentiti, da alcuni canicattinesi, erano più che reali. Il sindaco Vincenzo Corbo è intervenuto: "Ad oggi non è stata comunicata nessuna anticipazione dell'apertura del calendario venatorio. Questa amministrazione deve tutelare l'incolumità del cittadino e pertanto non verranno tollerate azioni di caccia in anticipo e in prossimità del centro abitato. I cittadini sono pregati di segnalare infrazioni a carabinieri, polizia e vigili urbani".