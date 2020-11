"Spacciavano eroina, cocaina, marijuana e crack", arrestate tre persone

Avrebbero spacciato droga usando la propria abitazione come base d'appoggio per un traffico estremamente fiorente. Per questo i carabinieri della Tenenza di Ribera, hanno arrestato tre persone responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Secondo gli inquirenti i tre avrebbero commerciato in eroina, cocaina, marijuana e crack.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà presso il Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. Il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ha ormai assunto a Ribera dimensioni preoccupanti tanto che nei giorni scorsi il parroco don Antonio Nuara ha lanciato un vero e proprio appello contro gli spacciatori. "Segnaliamoli - ha detto a giovani e famiglie-, organizziamoci in associazione e muoviamoci. Lo stato non ci aiuta, noi sacerdoti siamo con voi. Faccio appello a tutti i genitori, soprattutto a quelli che in casa stanno vivendo questo dramma”.