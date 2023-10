"E' un delinquente abituale": libertà vigilata per almeno un anno per 34enne

E' stato ritenuto, dal tribunale di Sorveglianza di Agrigento, delinquente abituale. In applicazione di un'ordinanza emessa dall'ufficio Esecuzioni penali della Procura, la polizia lo ha sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di almeno un anno. Si tratta di un trentaquattrenne di Licata, noto per furto aggravato, lesioni personali, rapina, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Un giovane che era già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza.

Il licatese, oltre ad essere stato dichiarato delinquente abituale, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

L'ordinanza della misura di sicurezza della libertà vigilata è stata notificata, nelle scorse ore, dagli agenti del commissariato di Licata.