Spaccio, multa da 20mila euro trasformata in libertà controllata

Era stato condannato, nel 2008, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, alla pena pecuniaria di 20 mila euro di multa. Soldi che non sono stati pagati. Per quella pena pecuniaria è, anzi, arrivata un’ordinanza di applicazione della misura della libertà vigilata. Cioè la pena pecuniaria di 20 mila euro è stata convertita nella misura della libertà controllata per la durata di 80 giorni. Ad emettere l’ordinanza, negli ultimi giorni, a carico di un canicattinese quarantaseienne è stato l’ufficio Sorveglianza di Agrigento.

Ad eseguirla sono stati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì. I poliziotti hanno rintracciato il quarantaseienne e a lui hanno notificato la conversione della pena pecuniaria di 20 mila euro in libertà controllata per la durata di ben ottanta giorni. Naturalmente, il canicattinese verrà tenuto sotto stretto controllo e gli agenti notificheranno all’autorità giudiziaria ogni possibile, eventuale, violazione. Soltanto al termine degli 80 giorni di libertà vigilata, la pena si intenderà espiata.