"Qua c'è un continuo smercio", scatta il controllo mirato: 44enne in trasferta trovato con "l'erba"

"Qua c'è un continuo smercio", "Qua, l'andirivieni non si ferma mai. Spacciano è chiaro!". Vox populi, più o meno accorato e preoccupato, che è stato raccolto dai poliziotti. E in men che non si dica, sono stati gli agenti della squadra mobile della questura ad organizzare - a Licata - un controllo mirato. Verifica che ha portato al risultato: un 44enne di Ravanusa è stato trovato in possesso di poco meno di 50 grammi di "erba". "Roba" - marijuana per l'appunto - che è stata, naturalmente, subito posta sotto sequestro, mentre il quarantaquattrenne è stato deferito alla procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Un episodio quest'ultimo che dimostra, e in maniera chiara, come è possibile - e senza neanche tante difficoltà - stroncare certi "giri". Serve sistematica, quotidiana, collaborazione fra cittadini e forze dell'ordine. Serve imparare a non girarsi dall'altra parte perché quello che si è visto, o saputo, non ci riguarda. Perché potrebbe anche presto riguardare qualcuno dei nostri cari. Prevenzione e repressione si possono concretamente materializzare - anche se magari, come in questo caso, i presunti spacciatori sono in trasferta - soltanto tenendo fermo lo sguardo sul territorio. E sono i mille occhi, non quelli di quattro di poliziotti, a garantire il risultato. Gli agenti non hanno il dono dell'ubiquità, ma sono pronti - sempre e comunque - a raccogliere, anche in forma anonima, le segnalazioni e pronti, senza batter ciglio, a intervenire.

