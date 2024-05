Mette una "pallina" in mano ad un immigrato: bloccato e arrestato per spaccio di hashish

È stato notato mentre metteva in mano una "pallina" sospetta a un immigrato. Entrambi bloccati dai carabinieri, l'acquirente è stato trovato in possesso di un grammo di hashish, mentre l'altro - il presunto pusher - aveva una decina di grammi di "roba" in tasca. È durante un servizio di controllo, in piazza Stazione ad Agrigento, che i carabinieri hanno sventato una illegale attività di spaccio. Ed eseguita - come sempre avviene nel caso di sequestro di stupefacenti - una perquisizione domiciliare, il tunisino venticinquenne è stato trovato in possesso di altri trenta grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e alcune migliaia di euro.

È dunque per detenzione di sostanze stupefacenti che il giovane tunisino è stato arrestato in flagranza di reato e, in primissima battuta, in attesa dell'udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari.

Ancora una volta, la presenza dei militari dell'Arma sul territorio - per quello che avrebbe dovuto essere un ordinario servizio di controllo - ha permesso d'arrivare a un risultato importante: è stata bloccata un'attività di smercio di hashish fra immigrati.

