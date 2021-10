Spaccio di hashish, cocaina e marijuana, rintracciato un irreperibile: salgono a 4 gli arresti

Durante la notte i carabinieri hanno bloccato tre raffadalesi e favaresi che smerciavano la "roba" in piazza Progresso. A Roma è stato invece rintracciato il libico, residente ad Agrigento, che in un primo momento non era stato trovato