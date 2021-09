"Spacciava dopo aver concordato su Whatsapp e Instagram", torna in carcere il 20enne

E’ arrivato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare. Il gambiano ventenne che era stato arrestato, per spaccio di stupefacenti, e che era stato poi rimesso ai domiciliari dal gip Francesco Provenzano, è tornato in carcere. Ad eseguire il provvedimento di aggravamento dell’autorità giudiziaria, ieri, sono stati i carabinieri del nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. I tre gambiani erano stati bloccati nella notte fra venerdì e sabato.

I giovanissimi vennero trovati in possesso, nell’abitazione in cui vivevano, di cocaina e hashish. I carabinieri del Nor sequestrarono a due degli indagati 7 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish e ad un altro 6 grammi di polvere bianca e un pezzetto di hashish dal peso di 0,5 grammi. Per tutti il "fatto - per quantità dello stupefacente e per le modalità della condotta - è stato ritenuto di lieve entità", dal gip che ha convalidato gli arresti ed ha disposto l'immediata liberazione di tutti, tranne che del giovane che già era ai domiciliari e che era stato nuovamente sottoposto alla precedente misura. Una misura che, ieri, è stata però aggravata.