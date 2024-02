"La loro casa era un market di eroina, crack e cocaina": coppia condannata a 4 anni di carcere

Eroina, cocaina e crack: un vero e proprio market della droga all'interno della loro abitazione. A distanza di un anno e mezzo dall'arresto la coppia accusata di gestire lo smercio, dall'appartamento del centro storico di Canicattì, rimedia la condanna.

Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha inflitto 4 anni di reclusione a Giuseppina Amato, 38 anni; 20 giorni in più per Carmelo Alessio Frangiamone, 24 anni. Il pubblico ministero Cecilia Baravelli aveva chiesto per entrambi 4 anni. Pena che è ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato chiesto dal difensore, l'avvocato Calogero Lo Giudice.

Il loro arresto è scattato il 9 agosto del 2022 a conclusione di un'operazione della squadra mobile che, da tempo, teneva sotto osservazione l'abitazione in cui vivevano. La donna, peraltro, è stata coinvolta in vicende analoghe anche in passato.

Gli agenti, quando hanno perquisito la casa, hanno trovato quasi 8 grammi di crack divisi in involucri, 13 grammi di cocaina anche in questo caso separata in buste e 2,3 grammi di eroina in un unico involucro.

Franciamone, inoltre, sei giorni prima dell'arresto sarebbe stato sorpreso dai poliziotti, che lo tenevano d'occhio, mentre cedeva una dose di crack e una di eroina.

