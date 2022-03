"Spaccio, ebbrezza, furto, ricettazione e lesioni": le pene diventano definitive, arrestato

Le pene - un cumulo, per reati differenti - sono diventate definitive. E' in esecuzione di un'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo che i poliziotti del commissariato di Sciacca hanno arrestato, e sottoposto alla detenzione domiciliare, un saccense. L'uomo è stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza alcolica, furto aggravato, evasione, ricettazione, lesioni personali e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.