Operazione "Fish & Drug"

"Spaccio di droga e tentata estorsione", scatta il blitz: eseguite 17 misure cautelari

L’indagine, anche in collaborazione con la Guardia costiera, ha permesso il sequestro di oltre 140 chili di hashish e la denuncia di oltre 41 persone alla Procura. Tre persone sono finite in carcere, 6 ai domiciliari e per tutti gli altri indagati è stato disposto obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria