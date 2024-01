"Spaccio di cocaina usando nomi in codice": chieste 3 condanne

Tre richieste di condanne per altrettanti imputati coinvolti in un'inchiesta che ipotizza un vasto traffico di stupefacenti tra Favara, Canicattì, Racalmuto e Agrigento.

Sono state formulate dal pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò: 6 anni e 10 mesi di reclusione, in particolare, sono stati proposti per Emilio Nobile, 29 anni, di Favara; 2 anni e 8 mesi ciascuno per Calogero Bosco, 41 anni, di Favara, e Giovanni Sanfilippo, 36 anni, di Agrigento.

Una trentina gli episodi di cessione di droga, prevalentemente cocaina e hashish, contestati nel periodo compreso fra l’agosto e l’ottobre del 2018.

La droga, sostiene l'accusa, veniva acquistata, divisa e ceduta agli acquirenti utilizzando un linguaggio criptico quale "red bull", "pony bianco", "coniglio cucinato" e "bottiglie di vino".

Le arringhe dei difensori (gli avvocati Salvatore Cusumano, Michele Cardella e Laura Mossuto) sono in programma il 6 e il 27 marzo. Altri dieci imputati, in precedenza, sono stati rinviati a giudizio.