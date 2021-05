Spaccio di droga e furto aggravato, devono scontare le pene: arrestati

Uno deve scontare 11 mesi e 28 giorni di detenzione domiciliare. L'altro, invece, 8 mesi. Sono due, nel giro di poche ore, le ordinanze - emesse dal tribunale di Sorveglianza di Palermo - che sono state eseguite dai poliziotti del commissariato di Licata che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli.

Alla detenzione domiciliare per 11 mesi e 28 giorni è stato sottoposto un gambiano che era stato condannato, con sentenza del tribunale di Agrigento dello scorso inizio giugno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre alla detenzione domiciliare è stato posto - per scontare 8 mesi per furto aggravato - un licatese. In quest'ultimo caso, la sentenza fu di metà dicembre scorso.