"Gestivano un vero e proprio market di cocaina, crack ed eroina": giudizio abbreviato per una coppia

Giudizio abbreviato per una coppia accusata di gestire all'interno del proprio appartamento un giro di eroina, cocaina e crack.

Si tratta di Giuseppina Amato, 38 anni e Carmelo Alessio Frangiamone, 24 anni. Il loro arresto è scattato il 9 agosto dell'anno scorso a conclusione di un'operazione della squadra mobile che, da tempo, teneva sotto osservazione l'abitazione in cui vivevano. La donna, peraltro, è stata coinvolta in vicende analoghe anche in passato.

Gli agenti, quando hanno perquisito la casa, hanno trovato quasi 8 grammi di crack divisi in involucri, 13 grammi di cocaina anche in questo caso separata in buste e 2,3 grammi di eroina in un unico involucro.

Franciamone, inoltre, sei giorni prima dell'arresto sarebbe stato sorpreso dai poliziotti, che lo tenevano d'occhio, mentre cedeva una dose di crack e una di eroina.

La difesa, come aveva già anticipato, ha formalizzato la strategia processuale del rito abbreviato.

Il procedimento, davanti al giudice per l'udienza preliminare Iacopo Mazzullo, è stato aggiornato al 22 febbraio per la requisitoria del pubblico ministero Gloria Andreoli e l'arringa difensiva dell'avvocato Calogero Lo Giudice.