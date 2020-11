"Spacciava in centro storico", deve scontare oltre 5 mesi: arrestato

Era stato "pizzicato" in centro, ad Agrigento, a spacciare droga. E' accaduto tutto lo scorso anno. Nelle ultime ore, il venticinquenne libico è stato arrestato - dai carabinieri della stazione di Raffadali - in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza. Deve scontare, infatti, adesso, 5 mesi e 27 giorni di detenzione domiciliare. Arrivato il provvedimento, i militari dell'Arma hanno rintracciato il giovane e glielo hanno notificato, ponendolo ai domiciliari dove dovrà, appunto, restare per poco meno di sei mesi. Verrà, naturalmente, sottoposto - così come tutti coloro che sono ai domiciliari - ai controlli sistematici.