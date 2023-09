Cocaina tagliata con tachipirina e spaccio in piazza: due condanne a 13 anni di carcere

Due condanne a 13 anni complessivi di carcere per le accuse di spaccio di droga: i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno inflitto 8 anni e 6 mesi di reclusione a Calogero Nocera, 25 anni, di Raffadali e 4 anni e 6 mesi alla fidanzata Azzurra Luparello, 23 anni, di Favara.

A incastrare i pusher sarebbero state le telecamere puntate su piazza Progresso e sulle vicine vie che hanno permesso di circostanziare, sostiene l'accusa, numerosi episodi di spaccio di marijuana, hashish, ma soprattutto cocaina. "Coca" che veniva tagliata con la tachipirina.

In aula alcuni clienti avevano confermato le accuse: "Ho acquistato 4-5 grammi di hashish per il fine settimana al prezzo complessivo di circa 50 euro".

Il pubblico ministero Giulia Sbocchia aveva chiesto la condanna a 9 anni e 3 mesi per Nocera e a 9 anni per Luparello. Il difensore, l'avvocato Gero Lo Giudice, aveva invitato i giudici a "diversificare le posizioni" sottolineando che, in molte circostanze, non vi fosse riscontro al contenuto delle intercettazioni.