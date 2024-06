Spaccio di cocaina in strada a Raffadali, in due patteggiano

Due patteggiamenti per un maxi giro di cocaina che sarebbe stato allestito per le strade di Raffadali: sono stati ratificati dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, che ha applicato 2 anni e 11 mesi di reclusione ciascuno a Stefano Ferro, 47 anni e Salvatore Gazzitano, 28 anni.

L'accordo processuale fra la procura e i difensori dei due imputati, gli avvocati Sergio Baldacchino e Gerlando Aldo Virone, chiude una parte del procedimento che continua, il 19 settembre, per altri sei imputati.

Si tratta di: Giuseppe Contrino, 34 anni, di Raffadali; Giovanni Valenti, 50 anni, di Favara; Francesco Maragliano, 33 anni, di Raffadali; Giuseppe Caruana, 28 anni, di Raffadali, Raffaele Salvatore Fragapane, 47 anni, di Santa Elisabetta e Muzammil Abbas, 28 anni, pakistano, residente a Raffadali.

L'indagine, svolta sul campo dai carabinieri, risale al periodo compreso fra il febbraio e l'aprile del 2021. A documentare la cessione della droga, che veniva venduta sia al dettaglio che all'ingrosso, sono state le intercettazioni, i pedinamenti e le videoriprese eseguite in incognito.

Fra gli imputati c'è Fragapane, cugino del boss Francesco e coinvolto, salvo poi essere assolto, nelle operazioni "Nuova cupola" e "Montagna". Lo stesso 47enne è stato più volte arrestato per rapine e altri reati.

Il procedimento a carico del sabettese e degli altri cinque imputati, è stato aggiornato per un problema procedurale legato al mancato deposito di alcuni atti.

I difensori (nel collegio gli avvocati Teres’Alba Raguccia, Giuseppe Barba, Antonino Gaziano e Giovanni Augello) potranno chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.