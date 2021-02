"Sodalizio specializzato nello spaccio di cocaina", 11 arresti: c'è anche un canicattinese

C'è anche un canicattinese - Diego Milazzo, 36 anni, - fra i destinatari delle 11 misure emesse dal gip del tribunale di Caltanissetta ed eseguite, all'alba, dai carabinieri nei confronti di altrettanti indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

L’ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Caltanissetta trae origine da una ampia attività investigativa, condotta dalla sezione Operativa del Norm carabinieri e coordinata dai pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia, ed ha consentito di disarticolare un’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti sul capoluogo nisseno e nel vicino comune di San Cataldo, nonché nel Comune di Catania. Le attività hanno avuto inizio a gennaio 2019, a seguito delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, affiliato al clan Cappello di Catania che riferiva - è stato ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta - di rilevanti forniture di sostanze stupefacenti provenienti da Catania e immesse sul mercato clandestino di Caltanissetta. "In particolare le attenzioni degli investigatori si concentravano sulla figura di Giuseppe Fiume, pregiudicato nisseno per la commissione di reati inerenti le sostanze stupefacenti, anche a carattere associativo, e di Mario Ragusa, genero di Giuseppe Fiume, anch’egli pregiudicato per la realizzazione di reati inerenti le sostanze stupefacenti - scrivono dal comando provinciale dell'Arma di Caltanissetta - . Il sodalizio, composto prevalentemente da famigliari di Giuseppe Fiume - secondo quanto ricostruito dagli investigatori - si era specializzato nello spaccio di cocaina, approvvigionata principalmente da due canali, rispettivamente operante su Catania e Canicattì. Nel corso dell’indagine sono stati arrestati, a giugno e luglio del 2019, per detenzione ai fini di spaccio i due principali attori dell’associazione Giuseppe Fiume e Mario Ragusa, trovati rispettivamente in possesso di circa 56 grammi e 140 grammi di cocaina".

Ecco l'elenco dei destinatari della misura: