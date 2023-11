"Spaccio di cocaina a cavallo di tre province: 7 imputati chiedono il giudizio abbreviato

Giudizio abbreviato per sette dei nove imputati del processo scaturito dall'operazione della Dda di Palermo, chiamata "Hybris", che avrebbe sgominato un traffico di cocaina a cavallo fra le province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo.

Sotto accusa: Francesco Cavaleri, Michele Cavaleri, Concetta Maddalena Marino, Fabio Della Rossa, Angelo Sorriso, Lillo Serravalle, Ferdinando Roberto Serravalle, Fabrizio Truisi e Antonietta Casaccio. Quest'ultima, rilasciando dichiarazioni spontanee, ha disconosciuto la voce di alcune intercettazioni.

Della Rossa, invece, ha raccontato di avere vissuto e lavorato fra la Francia e il Veneto. Anche lui, alla luce di ciò, ha sostenuto uno scambio di persona nell'attribuzione delle intercettazioni. Il difensore, l'avvocato Giovanni Castronovo, ha chiesto l'abbreviato con la condizione di ascoltare in aula i poliziotti che hanno identificato gli interlocutori delle conversazioni. Per Casaccio è stata chiesta una perizia fonica per dimostrare che la voce intercettata non è la sua.

Tutti gli altri imputati - a eccezione di Francesco Cavaleri e Truisi che hanno scelto il giudizio ordinario - andranno in abbreviato. Il giudice ha fissato l'udienza al 13 dicembre per decidere sulle richieste della difesa e concludere l'udienza preliminare.

L'inchiesta avrebbe sgominato una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le indagini hanno permesso di portare alla luce anche un giro di armi

Il gup di Palermo, Stefania Brambille, si era dichiarato incompetente per territorio in relazione ad alcune decine di capi di imputazioni relativi a episodi di spaccio che si sarebbero consumati a Gela e Agrigento. La conseguenza è che il processo si celebrerà, oltre che al tribunale di Palermo, anche a Caltanissetta e ad Agrigento.

In questo stralcio, dopo che le posizioni di 28 imputati sono state divise in tre tronconi, sono imputati in 8 con le accuse di associazione a delinquere. I difensori degli imputati (gli avvocati Gaspare Lombardo, Giuseppe Vinciguerra, Giovanni Castronovo, Vincenzo Di Giovanna e Alessandro Reale) hanno comunicato la strategia processuale.

