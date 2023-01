"Trovato in possesso di pochi grammi di cocaina", denunciato trentanovenne

E' stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina. E' per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento hanno denunciato, alla Procura di Agrigento, un trentanovenne.

Dopo il doppio arresto dei giorni scorsi e il sequestro di quasi un chilo e 400 grammi di cocaina, gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile, diretta dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, continuano l'attività di contrasto dello smercio di stupefacenti anche a Canicattì.

Ed è durante un servizio di prevenzione del traffico di stupefacenti che i poliziotti hanno controllato iil trentanovenne, con precedenti di polizia, anche specifici, mentre viaggiava a bordo del suo fuoristrada. La perquisizione all’uomo ha dato esito positivo in quanto è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, guidata da Salvatore Vella. E' stato già convalidato il sequestro della "roba" e sono state disposte le analisi tossicologiche.