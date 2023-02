"Spaccio di cocaina davanti al bar": arrestati padre e figlio percettori di reddito di cittadinanza

E' stato visto cedere - stando all'accusa formalizzata - un involucro di cocaina, di 2,2 grammi. E incassare 200 euro. Ha 55 anni il canicattinese che, nei pressi di un bar di Canicattì, è stato subito bloccato dai poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile. Agenti che, coordinati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, stavano facendo un servizio di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti.

Bloccato il 55enne, A. A., è, inevitabilmente, scattata anche la perquisizione domiciliare. E, all’interno dell’abitazione del canicattinese, è stata trovata altra "roba" - sempre cocaina - per un peso complessivo di 48 grammi, parte della quale già divisa in 17 dosi che, verosimilmente, avrebbero dovuto essere spacciate. Questa droga è stata attribuita dal 55enne al figlio ventiduenne, A. C., già sottoposto a misura cautelare non coercitiva per reati legati al mondo degli stupefacenti.

Padre e figlio - nel pomeriggio di martedì 7 febbraio - sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A coordinare l'attività, naturalmente, il procuratore capo reggente Salvatore Vella.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno sequestrato anche 4.500 euro, soldi ritenuti riconducibile all’attività di spaccio.

Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Convalidato anche il sequestro del denaro e disposto - sempre dal giudice per le indagini preliminari - la sospensione dell’erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza per entrambi gli arrestati.