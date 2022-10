Si spacciano per addette alla pulizia inviate dal Comune e derubano anziana, quantificato il bottino: è di 5 mila euro

Il bottino – fra monili e contanti – è stato quantificato in circa 5 mila euro. A portarlo via sono state due ragazze che si sono presentate a casa di un'anziana dicendo che erano state inviate dal Municipio per fare pulizie nelle abitazioni dei non più giovani.

Il furto - già denunciato alla stazione dei carabinieri - è stato messo a segno in via Madonna del Lume a Naro.

Sul furto, che ha permesso alle due balorde di portar via contanti e gioielli per circa 5 mila euro, hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione di Naro che sono coordinati dal comando compagnia di Licata. I militari non hanno lasciato trapelare nessuna indiscrezione al riguardo, ma appare scontato che, uno dei primi passi investigativi mossi, sia stato quello di verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, nella zona dove le due delinquenti sono entrate in azione.