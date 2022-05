Mandano in frantumi la vetrata di negozio e rubano il registratore di cassa

Mandano in frantumi la vetrata con un masso, si intrufolano all’interno del negozio di abbigliamento del viale Della Vittoria e rubano il registratore di cassa che conteneva la somma di 20 euro. Il furto, l’ennesimo, è stato messo a segno durante la notte. Nessun allarme si è innescato, né sono state fatte segnalazioni ad opera di passanti. La scoperta è stata fatta, al momento della riapertura dell’esercizio commerciale, dallo stesso proprietario: un canicattinese di 53 anni. Al viale Della Vittoria sono subito intervenuti i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Canicattì che hanno, appunto, constatato il danneggiamento e il furto del registratore di cassa con appena 20 euro all’interno. Il danno provocato al commerciante non è stato ancora quantificato nell’esatto ammontare, ma per fortuna è coperto da polizza assicurativa.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini e quale primo passaggio investigativo si sono sincerati sull’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Nulla è trapelato in merito dagli investigatori che hanno comunque subito allertato la Procura della Repubblica che coordinerà l’inchiesta su quello che, per Canicattì, è stato l’ennesimo furto ai danni di un negozio.