Finiti i lavori sul ponte di Misita: la strada torna pienamente percorribile

E' stata riaperta da qualche giorno la strada provinciale 71 che collega Agrigento con i quartieri di Misita, Zingarello, Cipolluzze e Mandrascava.

L'asse viario era stato chiuso dopo che l'ex provincia aveva affidato i lavori per la manutenzione della sede stradale del ponte sul fiume Naro, portando alle proteste e all'intervento del Comune: si tratta infatti di un'arteria trafficatissima in estate ma indispensabile in inverno per tutti coloro che abitano in quella zona.