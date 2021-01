Sp 24 coperta da ghiaccio, interventi sulla Santo Stefano Quisquina - Cammarata

Per fare questo sono stati utilizzati i mezzi del Libero consorzio per rendere sicura la transitabilità

La spargi ghiaccio in azione

Strada provinciale 24 coperta dal ghiaccio, interventi da parte del Libero consorzio comunale di Agrigento. Gli operai del settore Infrastrutture stradali hanno infatti provveduto allo spargimento di sale sulla Santo Stefano Quisquina – Cammarata per eliminare la presenza di lastre scivolose che potrebbero essersi create a causa delle basse temperature registrate la notte scorsa. Per fare questo sono stati utilizzati i mezzi del Libero consorzio per rendere sicura la transitabilità.

L'ex Provincia, comunque, invita gli automobilisti alla "massima cautela" specie nelle ore serali e notturne.