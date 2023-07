Partecipò a Marsiglia all'arresto del boss Giuseppe Falsone, il sovrintendente capo Gerardo Castelluccio va in pensione

Il sovrintendente capo Gerardo Castelluccio ha già dato l'addio ai suoi colleghi della sezione Volanti e a tutti quelli della Questura. Da oggi, Castelluccio che si è sempre distinto per essersi impegnato nella repressione dei reati, ma anche per aver aiutato quanti erano in difficoltà, sarà in pensione. Pur non essendo agrigentino, ma salernitano, Castelluccio ha sempre dimostrato di amare la città dei Templi oltre che la sua divisa.

Era l'ottobre del 1982 quando Castelluccio è entrato in polizia e dopo la prima assegnazione, al reparto Mobile di Milano, è stato trasferito, nel luglio 1983, alla Questura di Agrigento. Nel dicembre 1985 è stato assegnato alla sezione Volanti e nel 1994 è passato alla Squadra Mobile dove è rimasto fino al 1995, quando è tornato alle "sue" Volanti. Nel 1999, ancora una volta, è stato messo in forza alla Squadra Mobile sino al 2015. All’interno della Squadra Mobile fu incardinato nella sezione che contrasta la criminalità organizzata e, negli ultimi anni, è stato anche nominato responsabile della sezione Narcotici. Nel 2015, dopo la promozione a sovrintendente capo, è diventato responsabile della quarta squadra delle Volanti di Agrigento dove oggi ha concluso una straordinaria carriera tra l’affetto di tutti i colleghi.

Nel novembre del 1992, ad Agrigento, ha salvato due anziane donne che erano rimaste intrappolate all’interno di una abitazione nella quale si era sviluppato un incendio. Grazie al suo intervento le donne, già in crisi respiratoria, sono state soccorse dai sanitari.

Nel marzo del 1993, dopo indagini, è riuscito ad arrestare tre persone dedite a numerose rapine a mano armata in più esercizi commerciali di Agrigento.

Il 25 giugno 2010, a Marsiglia, ha collaborato alla cattura del noto capomafia agrigentino Giuseppe Falsone che è stato arrestato dopo 11 anni di latitanza. E dopo questo arresto, Castelluccio ha ottenuto la promozione per merito straordinario. Nel 2018, per soccorrere una signora rimasta bloccata dentro la propria abitazione a causa di un malessere, rimase ferito.

Castelluccio, di fatto, per anni, è stato punto di riferimento delle nuove generazioni di poliziotti che si sono succedute in Questura e, proprio grazie a lui, hanno iniziato a imparare i rudimenti del mestiere.