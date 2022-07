Lavori urgenti al sottovia ferroviario, chiudono via Dell'Annunziata e il tunnel Piedigrotta

Resterà chiusa, venerdì, dalle ore 7 e fino alle 16, via Dell'Annunziata, fra viale Porta di Mare/Pietro Nenni e la sottostante via Dante Alighieri, ad Agrigento. La chiusura della strada è stata consentita per consentire l'esecuzione di lavori urgenti al sottovia ferroviario. Interventi che verranno effettuati per conto di Rfi. L'istanza è stata fatta al comando della polizia municipale dal rappresentante legale dell'impresa di Campobello di Licata che si sta occupando dei lavori. E i vigili urbani hanno accolto la richiesta per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità.

Via Dell'Annunziata verrà chiusa all'altezza dell'incrocio con via Dante, ossia all'altezza del chilometro 136 + 390.

L'indomani, sempre per gli stessi lavori all'altezza del chilometro 137+017, chiuderà invece - dalle ore 7 alle 16 - anche il tunnel Piedigrotta, compreso fra via Empedocle e via Acrone.