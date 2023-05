Movida e sosta selvaggia: gli indisciplinati ci sono ancora, elevate una ventina di multe

Gli indisciplinati e menefreghisti ci sono ancora. Non sono stati così tanti come nei passati fine settimana, ma ci sono. E gli agenti della polizia municipale non hanno avuto alcuna difficoltà a stanarli: avevano posteggiato negli spazi riservati ai disabili, in doppia o tripla fila e perfino laddove ostruivano il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.

Sono state una ventina le contravvenzioni elevate dai vigili urbani, in pieno centro, sabato sera.

Come ogni fine settimana, il controllo alla movida è stato massiccio e capillare. Nessuna irregolarità è stata riscontrata, da polizia, carabinieri e guardia di finanza, nei locali frequentati da giovanissimi e non soltanto. La polizia municipale, invece, ha multato tutti coloro che, ancora una volta, se ne sono infischiati delle regole del codice della strada, della segnaletica e perfino delle notizie diramate subito dopo i controlli dei passati week end. Perché non si dica che gli automobilisti non siano stati avvisati!