Sosta selvaggia e parcheggi senza park card: 25 multe in neanche un quarto d'ora

Sosta selvaggia, in doppia e tripla fila. Ma anche auto parcheggiate, laddove gli stalli sono contrassegnati con le strisce blu, senza l’esposizione del park-card. Raffica di multe, ieri mattina, ad opera della polizia municipale, fra Porta di Ponte e la parte iniziale della via Atenea. Ben 25 le contravvenzioni elevate nell’arco di neanche un quarto d’ora. E fra queste anche ad una Maserati che è stata “pizzicata” per l’ottava volta in circa due mesi in divieto di sosta.

Che il centro di Agrigento, molto spesso, e non soltanto la mattina, si trasformi in una vera e propria bolgia, a causa di autovetture lasciate parcheggiate ovunque, non è affatto una novità. Accade anche, purtroppo, il venerdì e sabato sera, da un certo orario – quello tipico della movida – in poi. Tante le proteste, inevitabilmente, da parte di chi non riesce a transitare o di chi non sa proprio come portare via dallo stallo la vettura regolarmente parcheggiata. Ieri mattina, gli agenti della polizia municipale si sono messi all’opera e hanno, nel giro veramente di pochissimo tempo, “stangato” tutti coloro che – lasciando la macchina in doppia o tripla fila o senza il contrassegno del pagamento effettuato – hanno dimostrato di infischiarsene delle regole del codice stradale e delle disposizioni comunali. Ma non sarà un caso isolato. Stando a quanto emergeva ieri, i vigili urbani – seppur fra mille incombenze – sembrano essere intenzionati a continuare su questa linea. E questo per provare ad “educare” gli indisciplinati automobilisti. Multati una o due volte, del resto, verranno – concretamente – scoraggiati e cercheranno un posteggio regolare, pagando magari anche se ci sono le strisce blu, anziché lasciare la macchina un po’ come e dove capita.

Ci vorrà, inevitabilmente, del tempo. Questo è certo. Ma la presenza della polizia municipale, soprattutto negli orari strategici, e le multe, inevitabilmente, dissuaderanno dall’essere indisciplinati.